В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 11 километров

В Ивано-Франковской области, на которую обрушилась непогода, произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Реклама

Подземные толчки магнитудой 2,5 зафиксировали в 13:45 27 июля. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров в районе села Монастырчаны Богородчанского района.

В центре отметили, что подземные толчки не несли никакой угрозы. Ведь, по их расчетам, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

В тренде Миротворцы ООН украинского контингента прибыли в ООС: подробности

Реклама

Кроме того, ранее землетрясение зафиксировали в Долинском районе Ивано-Франковской области. Его магнитуда была 3,2, а эпицентр находился в районе города Долина, Ивано-Франковской области, на глубине двух километров.

Также недавно в Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения. По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.

Напомним, не так давно сильное землетрясение произошло в городе Загреб в Хорватии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама