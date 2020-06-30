В Украине произошло землетрясение: подробности

В Черновицкой области, где до сих пор ликвидируют последствия масштабных наводнений, произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Подземные толчки магнитудой 2,4 зафиксировали в 11:41 29 июня. Эпицентр землетрясения находился на глубине пяти километров в районе города Новоднестровск Сокирянского района.
В центре отметили, что подземные толчки не несли никакой угрозы. Ведь, по их расчетам, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.
Напомним, недавно в Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения. По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.
Кроме того, ранее землетрясение зафиксировали в Долинском районе Ивано-Франковской области. Его магнитуда была 3,2, а эпицентр находился в районе города Долина, Ивано-Франковской области, на глубине двух километров.
Также сильное землетрясение произошло в городе Загреб в Хорватии.
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