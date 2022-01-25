В Украине растет красная зона: какие регионы туда попали и что запрещено

Ровенская область с 27 января переходит в красную карантинную зону. Теперь в регионе в заведения будут пускать только с COVID-сертификатом или тестом.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о новых ограничениях в области.
Что запрещается?
С 27 января в Ровенской области запрещены:
Далее по теме
- работа заведений общественного питания;
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры.
Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.
Оранжевая зона
Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:
- Винницкая
- Житомирская
- Волынская
- Донецкая
- Закарпатская
- Львовская
- Одесская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черновицкая
- Черниговская
Вторая область в красной зоне
С 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности установлен на территории Ивано-Франковской области. Все остальные регионы остаются желтыми.
Статистика коронавируса
В Украине за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6203 больше, чем за 23 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1507 человек;
- летальных исходов – 161;
- выздоровело – 5863 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 889 488 человек;
- выздоровело – 3 591 201 человек;
- летальных исходов – 99 443.
Когда в Украине ждать скачок COVID-19?
С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.
Например, если, по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.
"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому что очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.
Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.
"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большее число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.