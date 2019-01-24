Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,7
31,49
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Западной Украины

В Украине создают уникальные изразцы, которых не производит ни один завод в Европе

Сегодня, 06:04

За основу служит лучшая в Украине белая глина из Донбасса

В Украине создают уникальные изразцы, которых не производит ни один завод в Европе //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8e4/dbd/5c48e4dbdbcb3.png //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8e4/dbd/5c48e4dbdbcb3.png Запад За основу служит лучшая в Украине белая глина из Донбасса

 

Камины и печи – как произведения искусства. Австрийский цех по изготовлению керамической плитки, почти полтора века, возрождает львовянка. На стареньком оборудовании выжигают изразцы, которых не производит ни один завод в Европе.

Сорок девять лет Оксана Чепурна работает на львовской кахлярне. Художник, но жизнь заставила изучить и бухгалтерию, и юриспруденцию, и технологию. Пришла после колледжа на должность младшего специалиста. А в самые тяжелые для завода года, чтобы уберечь его от закрытия, стала директором. И до сих пор сама с радостью берется за глину – ею разрисовывает изразцы.

"Я творчески работаю после работы. Днем невозможно сосредоточиться. А после работы, где-то в часов пять, я сажусь спокойно – до 12 уже меня никто не дергают", – рассказывает Оксана Чепурна.

Производство небольшое. Работает 25 человек. Но завод не останавливался почти полтора века – с тех пор как был основан.

За основу служит лучшая в Украине белая глина из Донбасса. Но играет роль каждый грамм каждого компонента. Поэтому их взвешивают и 18 часов измельчают – до идеальной консистенции.

"Туда насыпаем глину, каолин, песок, мел, жидкое стекло, стеклобой и шамот", – рассказывает рабочий Михаил Царица.

А вот в каких пропорциях эти составляющие смешивают – секрет. К готовым изразцам – несколько недель работы. Масса должна застыть в гипсовой форме, затем изделию придают цвета, а потом выпекают.

"Температура в среднем от 927 до 1007 градусов в зависимости от поливы. Разгорается печь в среднем 8 часов", – объясняет печник Ярослав Микитчак.

Чтобы глина не просела во время выпекания, изделие должно быть специальной формы. О ней заботится художник.

"Кажется простая – а чрезвычайно сложная работа. Потому что нужно выдержать все параметры, подогнать деталь к детали. Ну неделю-две-три может быть", – говорит художник Владимир Роюк.

Создают на заводе даже картины и статуи из керамики. Ими украшают камины и печи. И здешние мастера – единственные в Европе, делают гигантские изразцы, длиной более метра.

"Сложность этого то, что керамика при высыхании крутится, потому что по-разному сохнет. Так как хлеб печем одинаковый, а получается разный. Так же и керамика. Мы десятки лет добивались этого", – поясняет Оксана Чепурна.

Расходятся львовские изразцы по всему миру. Они в десять раз дешевле, чем зарубежные аналоги. Но Оксана говорит – для нее это не бизнес, а дело жизни. Поэтому прибыль вкладывает в предприятие и мечтает открыть там музей изразцов.

Ранее мы писали, как добраться в село, где производят уникальную керамику черного цвета.

технология, работа, хобби, керамика

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине создают уникальные изразцы, которых не производит ни один завод в Европе". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка показала 35 уникальных вещей, которые она нашла на пляже

Вчера, 09:01

Одна из самых ценных находок - 200-летняя бутылка

Как не стать безработным: украинцам предлагают быструю смену профессии

20 января, 06:00

Активнее всего на рынке труда ищут представителей рабочих специальностей

Видеошок: в Китае сотрудниц компании заставили ползти на коленях за невыполнение плана

19 января, 07:09

Вскоре на место событий прибыли полицейские и начали разбираться в ситуации

Украинец создал робота-бармена для чайной церемонии

18 января, 06:00

Чайный аппарат Игорь решил мастерить неспроста, ведь самый любимый напиток в семье — как раз чай

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы