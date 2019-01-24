В Украине создают уникальные изразцы, которых не производит ни один завод в Европе

За основу служит лучшая в Украине белая глина из Донбасса

В Украине создают уникальные изразцы, которых не производит ни один завод в Европе //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8e4/dbd/5c48e4dbdbcb3.png //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8e4/dbd/5c48e4dbdbcb3.png 2019-01-24T06:04:00+02:00 Запад За основу служит лучшая в Украине белая глина из Донбасса

Камины и печи – как произведения искусства. Австрийский цех по изготовлению керамической плитки, почти полтора века, возрождает львовянка. На стареньком оборудовании выжигают изразцы, которых не производит ни один завод в Европе.

Сорок девять лет Оксана Чепурна работает на львовской кахлярне. Художник, но жизнь заставила изучить и бухгалтерию, и юриспруденцию, и технологию. Пришла после колледжа на должность младшего специалиста. А в самые тяжелые для завода года, чтобы уберечь его от закрытия, стала директором. И до сих пор сама с радостью берется за глину – ею разрисовывает изразцы.

"Я творчески работаю после работы. Днем невозможно сосредоточиться. А после работы, где-то в часов пять, я сажусь спокойно – до 12 уже меня никто не дергают", – рассказывает Оксана Чепурна.

Производство небольшое. Работает 25 человек. Но завод не останавливался почти полтора века – с тех пор как был основан.

За основу служит лучшая в Украине белая глина из Донбасса. Но играет роль каждый грамм каждого компонента. Поэтому их взвешивают и 18 часов измельчают – до идеальной консистенции.

"Туда насыпаем глину, каолин, песок, мел, жидкое стекло, стеклобой и шамот", – рассказывает рабочий Михаил Царица.

А вот в каких пропорциях эти составляющие смешивают – секрет. К готовым изразцам – несколько недель работы. Масса должна застыть в гипсовой форме, затем изделию придают цвета, а потом выпекают.

"Температура в среднем от 927 до 1007 градусов в зависимости от поливы. Разгорается печь в среднем 8 часов", – объясняет печник Ярослав Микитчак.

Чтобы глина не просела во время выпекания, изделие должно быть специальной формы. О ней заботится художник.

"Кажется простая – а чрезвычайно сложная работа. Потому что нужно выдержать все параметры, подогнать деталь к детали. Ну неделю-две-три может быть", – говорит художник Владимир Роюк.

Создают на заводе даже картины и статуи из керамики. Ими украшают камины и печи. И здешние мастера – единственные в Европе, делают гигантские изразцы, длиной более метра.

"Сложность этого то, что керамика при высыхании крутится, потому что по-разному сохнет. Так как хлеб печем одинаковый, а получается разный. Так же и керамика. Мы десятки лет добивались этого", – поясняет Оксана Чепурна.

Расходятся львовские изразцы по всему миру. Они в десять раз дешевле, чем зарубежные аналоги. Но Оксана говорит – для нее это не бизнес, а дело жизни. Поэтому прибыль вкладывает в предприятие и мечтает открыть там музей изразцов.

Ранее мы писали, как добраться в село, где производят уникальную керамику черного цвета.

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине создают уникальные изразцы, которых не производит ни один завод в Европе". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...