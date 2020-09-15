В Украине стартовали самые масштабные в 2020 году военные учения

В них примут участие около четырех тысяч военных

Во Львовской области начинаются военные учения "Rapid Trident-2020". В целях безопасности местных жителей просят обходить территорию полигона.

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"В среду, 16 сентября, на территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области) состоится торжественная церемония подъема флагов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений на территории нашей страны в 2020 году", – сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что с 16 по 25 сентября в области будут находиться около 4 тысяч военных из 10 стран. Так, во время занятий на учебных участках будет привлекаться бронетехника и будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, а также будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации Воздушных сил ВС Украины и т.д.

"Руководство учений обращается к жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, гостей Львовской области с настоятельной просьбой ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений заботы о безопасности", – подчеркнули в Минобороны.

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