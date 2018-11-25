В Украине возобновились протесты "евробляхеров": фото и видео

Недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами перекрывают дороги. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского областного совета Игорь Зинькевич.

"Люди на границах перекрывают такие пропускные пункты как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг" и сейчас перекроют еще "Ягодин", – написал он.

Игорь Зинькевич также отметил, что протестующие хотят понимания что им сейчас делать с машинами на еврономерах в связи с новыми законами № 8487 и 8488.

Напомним, 25 ноября, вступают в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало законы №8487 и №8488, касающиеся правил растаможивания автомобилей на еврономерах.

При этом генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам. Эксперт доступно объяснил, почему митинги "евробляхеров" не имеют смысла.