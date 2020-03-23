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В Украине впервые нашли коронавирус у медицинских работников

23 марта, 19:48

Руслан Ровик

Два из пяти заболевших в Ивано-Франковске оказались медсестрами

В Украине впервые зафиксировали заражение коронавирусом среди медицинских работников – у двоих медсестер в Ивано-Франковске.

Как сообщили в областной государственной администрации, двое из пяти больных коронавирусом в городе – сотрудники инфекционной больницы.

В ОГА подчеркнули, что состояние медсестер стабильно и ничего не угрожает их жизни. Женщин лечат там, где они работали, они находятся в изолированных боксах.

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Отметим, что ранее в Ивано-Франковске врачи зафиксировали смерть пожилой женщины, у которой подозревают инфицирование коронавирусом.

Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, умершей было 65 лет, она жила в пригороде Ивано-Франковска.

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"Сегодня (23 марта. – Ред.) женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев", - заявил градоначальник.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как президента Владимира Зеленского защищают от коронавируса.

Добавим, что военный самолет доставил в Украину первую партию медицинского груза. для борьбы с коронавирусом – два вида тестов, а также маски и другие материалы.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск медики медсестры коронавирус

Источник: Сегодня

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