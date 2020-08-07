В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

Во Львове впервые в истории Украины была проведена операция по пересадке поджелудочной железы от посмертного донора.

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Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщает официальный сайт ведомства.

"В нашей стране практически ночью была впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. Вообще сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки, и третья операция – человеку сделали пересадку почки и поджелудочной железы", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что вопрос развития трансплантации в Украине является "сверхприоритетом для Минздрава".

"Мы хотим за 2,5-3 года добыть трансплантационную независимость, чтобы мы наших граждан не отправляли за границу. Потому что мы каждый год отправляем их, перечисляем деньги. Например, в этом году миллиард гривен у нас заложено на лечение людей за границей. Если мы будем говорить о средствах, которые мы тратим на лечение за границей и разовьем трансплантацию в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизнь, увеличится в разы", - отметил министр.

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Кроме того, он добавил, что трансплантация в Украине стоит значительно меньше, чем за границей, иногда в 4-5 раз.

"Каждый год у нас в трансплантации нуждаются около пяти тысяч людей. Каждый день у нас умирает около девяти человек, которые не дождались пересадки", - рассказал Степанов.

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Некоторые подробности операции по пересадке поджелудочной железы, проведенной во львовской больнице, раскрыл украинский медик Ярослав Кныш в своем Facebook.

"Я прошу вас запомнить эту дату: 7 августа 2020 года, 3 часа ночи. Только что закончилась первая в истории трансплантологии Украины, я акцентирую ваше внимание – первая !!! – операция по трансплантации поджелудочной железы от посмертного донора! И я рад, что это действительно эпохальное событие произошло во Львове, в моей родной больнице!" – написал он.

По его данным, руководил операцией доктор медицины Григорий Лапшин из университетской клиники немецкого города Любек. Также в пересадке участвовали Владислав Закордонец (заведующий отделением трансплантации почки института имени Шалимова) и Юрий Шаваров – руководитель Центра хирургии львовской больницы.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении за два года создать в Украине программу по трансплантации органов.

Отметим, что в госбюджете на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривен, еще более миллиарда – на лечение и операции по пересадке органов за границей.

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