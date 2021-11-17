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В Украине выбрали самое красивое село: как оно выглядит (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 13:25
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В этом населенном пункте есть гостиницы и элитный коттедж
В Украине выбрали самое красивое село. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине выбрали самое красивое село. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине выбрали самое красивое село – Пасечная. Деревня расположена в Наддворнянском районе Ивано-Франковской области.

Подробнее о том, как выглядит самое красивое украинское село – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что известно о самом красивом селе?

Село Пасечная — победитель конкурса "Самое красивое украинское село". По общим результатам баллов от народного голосования и профессионального жюри именно этот населенный пункт одержал победу среди более 200 участников.

В селе размещен совет инфраструктурных объектов: лицей и четыре его филиала (начальные школы), заведение дошкольного образования "Лесная сказка"; греко-католические церкви, дома культуры, библиотеки, магазины и кафе.

Кроме того, в этом населенном пункте есть гостиницы и элитный коттедж.

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Также в селе есть чистая горная река Быстрица Надворнянская, хвойные леса, капельный водопад и водопад Дзвинка.

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Пасечная — уникальное село, в которой внутри живописных пейзажей манят своим могуществом три "каменных великана" — песчано-гравийные карьеры и несколько десятков нефтегазодобывающих месторождений.

На территории села осуществляют деятельность нефтегазодобывающие предприятия, предприятия лесного и сельского хозяйства, карьеры, розничная торговля, заведения питания.

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