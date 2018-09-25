В Украине выпал первый снег: опубликованы фото

Первый снег выпал на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей

Вечером 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, на горе Поп Иван Черногорский, выпал первый снег. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 18:15 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха – ноль градусов", – говорится в сообщении.

Кроме того, судя по фото, выложенным наблюдателями поста, небольшой снег шел практически всю ночь и к утру 25 сентября укрыл гору.







"По состоянию на 7:20 25 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Ветер восточный, юго-восточный, 5-6 метров в секунду. Температура воздуха -5 градусов", – добавили наблюдатели.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что из-за непогоды к утру вторника, 25 сентября, без электроснабжения оказались более двухсот населенных пунктов в семи областях Украины.

"С 24 на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 7 областях, а именно Житомирская – 91 н.п., Киевская – 54 н.п., Волынская – 23 н.п., Ровенская – 21 н.п., Одесская – 12 н.п., Сумская – 2 н.п. и Кировоградская – 2 н.п.", – говорится в сообщении.

При этом, по прогнозам синоптиков, в страну Украину еще вернется сухая и солнечная погода. Текущую погоду предопределил циклон из Скандинавии, именно он принес похолодание и дожди. Ворвавшись с запада, через центральные области, к утру понедельника он доберется до юго-востока Украины.

Отметим также, что недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание. Так и выходит – как раз сейчас погода испортилась, однако нас ждет еще одно потепление.