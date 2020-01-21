В Украину под видом турецкой одежды ввезли брендовые вещи на миллионы долларов

Реальная стоимость продукции составляет более 2,5 миллионов долларов

Служба безопасности Украины, которая ранее перехватила крупную контрабанду наркотиков, блокировала механизм импорта брендовой одежды и аксессуаров на миллионы долларов по заниженной таможенной стоимости.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, организовали сделку черновицкие и киевские коммерсанты. Правоохранители остановили фуру с товарами на таможенном посту "Вадул-Сирет" Буковинской таможни. По документам, коммерсанты ввозили в Украину одежду и обувь турецкого продавца со складов, расположенных в Польше. Официально авто перевозило товары на сумму почти 70 тысяч долларов.

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Во время углубленной проверки груза выяснилось, что под видом дешевой продукции злоумышленники пытались ввезти в Украину элитную одежду и аксессуары известных мировых брендовых компаний.

В СБУ отметили, что, по предварительным оценкам, реальная стоимость продукции составляет более 2,5 миллиона долларов.

Груз изъят до принятия решения судом.

Напомним, ранее мы писали, что контрабандисты стали все чаще пытаться переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" собрали ТОП самых резонансных случаев контрабанды.

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