В Ужгороде горело студенческое общежитие: эвакуировали десятки человек

Одна из комнат на последнем этаже выгорела полностью

В областном центре Закарпатья, сегодня, 7 марта, около 11 часов утра, в общежитии Ужгородского торгово-экономического колледжа произошел пожар.

"Спасатели прибыли по месту вызова на улицу Декабристов. Выяснилось, что очагом возгорания стала одна из комнат на последнем этаже 6-ти этажного здания", – сообщают в ГСЧС.

Из-за плотной задымленности пожарные эвакуировали 23 жильцов общежития. Около полудня, через час после сигнала о ЧП, пожар был полностью ликвидирован.

В результате огонь уничтожил имущество студентов, находившееся в комнате, и перекрытие здания площадью 95 квадратных метров.

На ликвидации огня работали 26 спасателей и 8 единиц техники. Погибших и травмированных на пожаре нет.

Напомним, ранее в Киеве полиция спасла из огня пятерых детей. Также в столице, на проспекте Героев Сталинграда, во время тушения пожара в жилом доме спасли женщину.

А ранее масштабный пожар произошел на ул. Сумской в Харькове.

Кроме этого, в Ровно, на ул. Кавказская, в 9-этажном жилом доме произошел пожар. А во Львове горела пятиэтажка. Спасатели эвакуировало из задымленного здания около 30 человек.