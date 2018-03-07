В Ужгороде горело студенческое общежитие: эвакуировали десятки человек

Сегодня, 18:33

Одна из комнат на последнем этаже выгорела полностью


На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

В областном центре Закарпатья, сегодня, 7 марта, около 11 часов утра, в общежитии Ужгородского торгово-экономического колледжа произошел пожар.

"Спасатели прибыли по месту вызова на  улицу Декабристов. Выяснилось, что очагом возгорания стала одна из комнат на последнем этаже 6-ти этажного здания", – сообщают в ГСЧС.

Из-за плотной задымленности пожарные  эвакуировали 23 жильцов общежития. Около полудня, через час после сигнала о ЧП, пожар был полностью ликвидирован.

В результате огонь уничтожил имущество студентов, находившееся в комнате, и перекрытие здания площадью 95 квадратных метров.

На ликвидации огня работали  26 спасателей и 8 единиц техники. Погибших и травмированных на пожаре нет.

Напомним, ранее  в Киеве полиция спасла из огня пятерых детейТакже в столице, на проспекте Героев Сталинграда,  во время тушения пожара в жилом доме спасли женщину.

А ранее масштабный пожар произошел на ул. Сумской в Харькове.

Кроме этого, в  Ровно, на ул. Кавказская, в 9-этажном жилом доме произошел пожар.  А во Львове горела пятиэтажка. Спасатели эвакуировало из задымленного здания около 30 человек.

 

 
пожар, Закарпатье, студенты, чп

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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