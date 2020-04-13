В Ужгороде из-за коронавируса больницу закрыли на карантин

В Ужгороде районную больницу закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает местный "21-й телеканал"
Лечебное учреждение приостановило работу на две недели после того, как у пяти работников больницы подтвердили инфицирование COVID-19.
Один из них медиков был госпитализирован в областную инфекционную больницу, остальные отправились на амбулаторное лечение.
Сейчас у всех пациентов и сотрудников больницы отбирают анализы для ПЦР-тестирования, чтобы определить, есть ли у них инфекция. Прием больных остановлен.
По мере поступления результатов тестов, их или выписывают домой под наблюдение семейного врача, или переводят в инфекционную больницу.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье умерла 71-летняя женщина, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.
А тем временем в Украине вместе с карантином появились новые схемы мошенничества. В частности, полицейские рассказали нам, что стали чаще выявлять факты продаж поддельных тестов на коронавирус. А в Нацбанке на днях заявили, что активизировались мошенники, выманивающие персональные данные под предлогом оказать "социальную помощь".
Также мы сообщали, что на Закарпатье контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему помогал пограничник.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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