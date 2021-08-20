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В Ужгороде нанесли дорожную разметку на кобыльи фекалии и ямы (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 августа, 14:51
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Пользователи Сети убеждены, что таким образом город готовят ко Дню Независимости
На дороге специально вырезали куски асфальта, чтобы полноценно перемонтировать участок, но их уже покрасили / Фото: коллаж "Сегодня"
На дороге специально вырезали куски асфальта, чтобы полноценно перемонтировать участок, но их уже покрасили / Фото: коллаж "Сегодня"

В Ужгороде на улице Грушевского, дорожную разметку нанесли на ямы, которые выкопали для ямочного ремонта и на фекалии, которые были на дороге.

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Об этом сообщает депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.

"Это просто сюр какой-то с тем Ужгородом! Департамент городского хозяйства Ужгородского городского совета вы там вообще с сосной не разминулись или как? Пишу обращение в прокуратуру, чтобы проверила деятельность ДМГ относительно этих работ. Хозяйственники, блин...", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/vglagola
Фото: facebook.com/vglagola

Действительно, дорожники нанесли разметку не только на асфальт, а и на ямы, которые находятся практически по всей дороге.

Фото: facebook.com/vglagola
Фото: facebook.com/vglagola

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Фото: facebook.com/vglagola
Фото: facebook.com/vglagola

А пользователи сети обратили внимание на другое фото, там видно, что разметку нанесли на кобыльи фекалии.

"Мэр Ужгорода украшает наш цветущий город ко Дню Независимости. Спасибо, Богдан Евстафиевич", – сообщает Le Шаркань.

Фото: facebook.com/the.sharkan
Фото: facebook.com/the.sharkan

Напомним, ранее в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалилось колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.

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Также мы писали, что на одной из городских дорог в Черкассах нельзя ни проехать, ни пройти. Жители называют ее "дорогой смерти", поскольку трехметровые выбоины уничтожают автомобили.

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