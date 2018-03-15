В Ужгороде ночью прогремел взрыв
На момент взрыва в доме находился хозяин, его жена и ребенок
В Ужгороде сегодня, 15 марта, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение от местного жителя, что у него во дворе произошел взрыв.
"Как оказалось, во дворе, между забором и фасадом дома взорвалось неизвестное устройство. В результате были повреждены металлическое ограждение дома, окно на втором этаже и кондиционер на фасадной стене дома", – сообщает полиция Закарпатья.
Пострадавших нет. На момент взрыва в здании находился хозяин, его жена и ребенок. Полиция открыла уголовное (хулиганство, совершенное с применением оружия). Лиц, совершивших данное преступление, его мотивы и другие обстоятельства устанавливают следователи.
Напомним, недавно жителей Запорожья переполошила свиная голова с гранатой в пасти, которую обнаружили в центре города.
Ранее взрыв гранаты произошел в одном из общежитий Запорожья - погибли два человека, в том числе мужчина, ранее судимый за незаконный оборот оружия.
Также мы писали об ограблении под Киевом, где мужчина с гранатой ограбил собственную жену.
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