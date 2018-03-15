В Ужгороде ночью прогремел взрыв

Сегодня, 16:06

На момент взрыва в доме находился хозяин, его жена и ребенок

На месте происшествия. Фото: Нацполиция
На месте происшествия. Фото: Нацполиция

В Ужгороде сегодня, 15 марта, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение от местного жителя, что у него во дворе произошел взрыв.

"Как оказалось, во дворе, между забором и фасадом дома взорвалось неизвестное устройство. В результате были повреждены металлическое ограждение дома, окно на втором этаже и кондиционер на фасадной стене дома", – сообщает полиция Закарпатья.

Пострадавших нет. На момент взрыва в здании находился хозяин, его жена и  ребенок. Полиция открыла уголовное (хулиганство, совершенное с применением оружия). Лиц, совершивших данное преступление, его мотивы и другие обстоятельства устанавливают следователи.

Напомним, недавно  жителей Запорожья переполошила свиная голова с гранатой в пасти, которую обнаружили в центре города.

Ранее взрыв гранаты произошел в одном из общежитий Запорожья - погибли два человека, в том числе мужчина, ранее судимый за незаконный  оборот оружия.

Также мы писали об ограблении под Киевом, где мужчина с гранатой ограбил собственную жену.
взрыв, Закарпатье, ужгород, хулиганство

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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