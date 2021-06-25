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В Ужгороде огромная ветка рухнула на посетителей кафе – момент падения попал на видео

25 июня 2021 13:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

К счастью, погибших нет – несколько человек получили рваные раны и ушиб ребер

Вечером 24 июня в Ужгороде Закарпатской области на посетителей кафе, которые сидели на летней площадке, упала огромная ветка дерева. Пострадали несколько человек.

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Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на набережной Независимости. Посетители отделались ушибами и рваными ранами.

Ветка упала прямо на место, где сидели люди. Фото: Виталий Глагола

Ветка упала прямо на место, где сидели люди. Фото: Виталий Глагола

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Фото: Виталий Глагола

Фото: Виталий Глагола

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"К счастью, все остались живы. Несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести. У одной из посетительниц — рваная рана ноги и ушиб ребер. Большинство отделались синяками и царапинами", — рассказал журналист.

Напомним, во Львове дерево упало на голову семилетнему Платону во время прогулки по парку. У мальчика сломана нога, переломы костей черепа и ушиб головного мозга.

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Кроме того, в Каменец-Подольском Хмельницкой области на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево. Пострадавшего увезли в больницу.

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