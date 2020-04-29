В Ужгороде мужчина с лопатой громил магазины и авто, а потом "улетел" с моста (видео)

В Ужгороде мужчина с лопатой повреждал автомобили и витрины магазинов. Потом попытался уйти от патрульных, прыгнув с пешеходного моста.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области, сообщение о неадекватном поведении человека на улице Швабской в ​​Ужгороде патрульные получили около двух часов ночи. По словам заявителя, человек с лопатой в руках повреждал витрины магазинов и автомобили рядом.

"Данного человека инспекторы обнаружили на площади Петефи. Заметив патрульных, мужчина начал вести себя агрессивно и, уже потом, попытался убежать в сторону пешеходного моста неподалеку Театральной площади", – говорится в сообщении.

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По словам правоохранителей, во время побега злоумышленник решился сразу спрыгнуть с моста в реку и, несмотря на полученные повреждения в результате падения, пытался бежать вниз по течению.

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"Патрульные вызвали на место происшествия скорую и бригаду спасателей. Несмотря на угрозы и метанию камней в сторону патрульных и работников ГСЧС, агрессивного мужчину удалось вытащить из реки и задержать. Далее, вместе с медиками, его доставили в медучреждение для оказания помощи", – рассказали в полиции.

Мужчине с лопатой инкриминируют хулиганство – предварительная квалификация – ч.1 ст.296 УК.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Киеве, несмотря на карантин в зеленых зонах, участились факты воровства цветов с клумб. Так, в Соломенском ландшафтном парке была замечена женщина с лопатой, которая выкапывала лопаткой тюльпаны прямо с клумбы. По словам очевидцев, нарушительница никак не отреагировала на замечание и продолжала воровать цветы средь бела дня.

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