В Ужгороде подросток изнасиловал девятилетнего ребенка

Подозреваемого в преступлении задержали бойцы Нацгвардии вместе с работниками полиции

На днях в Ужгороде 16-летний подросток изнасиловал девятилетнего мальчика. Через несколько часов после происшествия подозреваемого задержали гвардейцы 4 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины вместе с работниками полиции.

"Информация о происшествии поступила на служебный планшет сотрудников полиции, которые несли службу по охране общественного порядка вместе с военнослужащими Нацгвардии", – сообщила нашему сайту офицер группы информации и коммуникации в/ч 3002 младший лейтенант Алина Новикова.

Правоохранители выехали к потерпевшему, который уже находился в Центральной городской больнице вместе с бабушкой. Ребенок сообщил приметы нападавшего и его возможное местонахождение.

Экипаж выехал на поиски злоумышленника и вскоре подростка нашли и задержали. Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток избил и изнасиловал женщину. Пострадавшая в тот же день умерла в больнице.

Ранее в Тернопольской области подросток жестоко изнасиловал восьмилетнего мальчика. ЧП произошло в одном из сел Подволочисского района.