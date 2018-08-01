В Ужгороде подросток изнасиловал девятилетнего ребенка

Сегодня, 10:55

Подозреваемого в преступлении задержали бойцы Нацгвардии вместе с работниками полиции

Злоумышленника задержали. Фото: vzglyad.kg
Злоумышленника задержали. Фото: vzglyad.kg

На днях в Ужгороде 16-летний подросток изнасиловал девятилетнего мальчика. Через несколько часов после происшествия подозреваемого задержали гвардейцы 4 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины вместе с работниками полиции.

"Информация о происшествии поступила на служебный планшет сотрудников полиции, которые несли службу по охране общественного порядка вместе с военнослужащими Нацгвардии", – сообщила нашему сайту офицер группы информации и коммуникации в/ч 3002 младший лейтенант Алина Новикова.

Правоохранители выехали к потерпевшему, который  уже находился в Центральной городской больнице вместе с бабушкой. Ребенок сообщил приметы нападавшего и его возможное местонахождение.

Экипаж выехал на поиски злоумышленника и вскоре подростка нашли и задержали. Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток избил и изнасиловал женщину. Пострадавшая в тот же день умерла в больнице.

Ранее в  Тернопольской области подросток жестоко изнасиловал восьмилетнего мальчика. ЧП произошло в одном из сел Подволочисского района.
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"Сегодня"

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