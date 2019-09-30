В Ужгороде прошел рыцарский фестиваль: появилось видео

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Ужгород погрузился в средневековую эпоху. Там впервые провели фестиваль "Серебряный Татош: эпоха Другетов". Украшением праздника стали зрелищные рыцарские бои.

Участники фестиваля в средневековых доспехах сошлись в противостоянии в Ужгородском замке. Их массовый бой называется бугурт. Главное – устоять на ногах.

"Задача – свергнуть противника, сбить или заставить его сесть или лечь. Разрешены только рубящие удары. Запрещено бить в пах, в шею и по стопам", – рассказал участник фестиваля из Ужгорода Роберт Чабина.

"Эпоха Другетов" – это фестиваль не только рыцарей, но и романтиков, объясняет соорганизатор праздника Александр Шершун. Это и средневековые танцы, и музыка, и быт. Древним тонкостям учили всех желающих на мастер классах.

"Это одна из самых известных эпох в истории города Ужгорода. Одна из самых длинных эпох, которая длилась с 1319 до конца XVII в. И собственно, сами другеты были такими выразительными представителями средневекового рыцарского класса и средневекового дворянства", – объяснил Александр Шершун.

Напомним, что в Запорожье провели фестиваль домашней консервации.

А с 12 до 15 сентября во Львове проходило крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival.

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