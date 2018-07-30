В Ужгороде прошла юмористическая регата: чем удивляли участники

Соревнования прошли под девизом "Закарпатский флот – не самый сильный, но самый веселый в Украине"

В городе Ужгород Закарпатской области прошла юмористическая регата. В соревнованиях участвовали 24 команды. Особенностью стали самодельные лодки: чем оригинальнее, тем лучше.

Участники должны были преодолеть дистанцию в почти два километра, и не всем это далось легко. Некоторым пришлось не только плыть, а идти, падать и толкать лодку.

На финише определили самые быстрые лодки и наградили оригинальные. Кроме того, всех участников регаты посвятили в моряки закарпатского речного флота.

Не так давно на Закарпатье провели гонки виноградных улиток. Каждая из шести улиток должна была проползти 37 сантиметров. Угадать наперед, кто станет победителем, невозможно, поскольку нрав улитки непредсказуем. В данном случае до финиша дошли четверо. Самый быстрый – за 22 минуты.

Ранее в одесском зоопарке праздновали Всемирный день черепах. Изюминкой праздника стали соревнования среди питомцев зверинца – черепашьи бега.