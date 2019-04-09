В Ужгороде расцвела магнолия: горожане и туристы в восторге

Весной город посещает рекордное количество туристов

В Ужгороде расцвела магнолия: горожане и туристы в восторге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c7c/161/5cac7c161aea8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c7c/161/5cac7c161aea8.png 2019-04-09T14:06:00+03:00 Запад Весной город посещает рекордное количество туристов





Цветет магнолия дней десять. Вместе с ней расцвел и миндаль, но к концу недели, как ожидается, оденутся в розовое и японские сакуры. Всего же на Закарпатье почти 400 видов экзотических растений, а период непрерывного цветения продлится до середины мая. Именно в эти дни регион посещает рекордное количество туристов.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.

Напомним, дикие тюльпаны, которые приносят счастье, расцвели во Львовской области. Краснокнижные цветы растут просто на дороге! И здесь их самая большая популяция в Украине.

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