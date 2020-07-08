Разборки в Ужгороде закончились стрельбой: фото и видео

В результате перестрелки два человека получили ранения и оказались в больнице

На окраине Ужгорода вечером 7 июля произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения.

Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, стрелок с места происшествия скрылся.

"Около 21:30 в полицию поступило сообщение о том, что возле ресторанного комплекса в селе Минай произошел конфликт между тремя мужчинами. Вероятной причиной конфликта стали долговые обязательства одного из гостей заведения перед 39-летним жителем областного центра", - говорится в сообщении.

Во время стычки кредитор металлической битой повредил автомобиль своего должника, а тот вместе со своим другом попытались отомстить обидчику.

В итоге, 39-летний житель Ужгорода из травматического пистолета сделал несколько выстрелов. Потерпевших доставили в больницу, а сам стрелок скрылся.

В полиции инцидент квалифицировали по статье о хулиганстве с применением оружия, с места происшествия изъяли две металлические биты и отстрелянные гильзы. Автомобили, на которых передвигались участники конфликта, помещены на спецплощадку.

Позже журналист Виталий Глагола на своем канале Telegram выложил видео самого происшествия, снятое очевидцем конфликта.

"Напавший выпустил в двух пострадавших 4 пули, ранив их из травматического пистолета", – уточнил он.

Видео: telegram/VGlagola

По его словам, стрелок скрылся с места происшествия, бросив свою машину.

Видео: telegram/VGlagola

Напомним, ранее в Киеве водитель задел пешехода, переходившего дорогу, и его друзья решили устроить самосуд, избив автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины сумку водителя и его пистолет и выстрелила.

Также мы писали, что в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы.

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