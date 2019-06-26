В Ужгороде ребенок утонул в частном бассейне

Полиция выясняет обстоятельства трагедии

Фото: Pixabay

В Ужгороде вчера в местном бассейне утонул 6-летний житель села Долгое Иршавского района.

Как сообщает полиция, следователи, прибывшие по вызову, выяснили, что ребенок вместе с тетей, 37-летней ужгородкой, отдыхали на территории частного бассейна.

Причины, по которым мальчик утонул, сейчас устанавливают следователи Ужгородского отдела полиции.

Факт смерти, около 21:30 констатировали врачи реанимационного отделения городской детской больницы, в которую мальчика доставила скорая.

С начала года на водоемах Украины погибли 274 человека, из них 25 – дети. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

Кроме этого, в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

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