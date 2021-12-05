В Ужгороде сожгли автомобиль журналиста – полиция проводит расследование (фото)

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований

Неизвестные подожгли авто представителя СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

На окраине Ужгорода неизвестные сожгли два автомобиля. Оба транспортных средства, как оказалось, принадлежат мужчине, который занимается журналистской деятельностью.

Об этом сообщает пресс-служба МВС.

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"Огнем полностью поврежден автомобиль марки Subaru Forester и частично припаркованный неподалеку автомобиль Volkswagen Beetle", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

/ Фото: Нацполиция

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Расследование по делу продолжается.

На площади в Сумах напали на журналистов

В Сумах на митинге неизвестные напали на журналистов. Пострадали не только представители СМИ, но и их техника, а также транспорт.

"Я получил прямой удар в свое журналистское лицо, потому что я защищал оператора. Мне кричали правоохранители, чтобы я отошел оттуда, чтобы я не помогал оператору. Но если мы говорим про демократию и дружбу между нами, как можно бросать человека мне не понятно. Мы пытались выстроить диалог, но в тех условиях это было невозможно...", – говорит журналист в эфире.

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