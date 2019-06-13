В Ужгороде сожгли машину вице-мэра
Пострадавший считает, что ему отомстила "система"
В Ужгороде сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль первого заместителя мэра города Иштвана Цапа.
Фото и видео происшествия пострадавший выложил в соцсети.
"Когда ты мешаешь системе и тебя не могут купить – тебя запугивают, преследуют надуманными уголовными делами, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции... И тогда уже в ход идет грязное-бандитское..." - выспренно прокомментировал Цап происшествие.
Как сообщили в Главном управлении национальной полиции Закарпатья, сегодня, 13 июня в 4:17 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что в Ужгороде на улице Капушанской горит автомобиль.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный поджег автомобиль Mercedes владельцем которого является житель Ужгорода, 1971 года рождения.
Усматриваются признаки уголовного преступления по ч.2 статьи 194, а именно повреждения или уничтожения имущества путем поджога.
Как сообщалось, в Мариуполе пьяный водитель поджог собственную машину.
Также мы сообщали, сколько машин в Киеве сожгли в этом году.
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