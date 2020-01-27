В Ужгороде сожгли Mercedes посла: опубликованы видео

В Ужгороде сожгли автомобиль Mercedes, принадлежащий Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, отметив, что поджог машины произошел на Славянской набережной, возле ресторана "Венеция".

"По моей информации, автомобиль принадлежит Игорю Диру, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины. Долгое время он работал послом Украины в Швейцарии. Есть точная информация, что машину сожгли", – заявил журналист.

Он добавил также, что полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".

Позже было опубликовано видео момента поджога машины с камер уличного видео наблюдения, которые зафиксировали поджигателя.

"Поджигатель, прихрамывая, вышел с улицы Липовой, на перекрестке которой со Славянской набережной и был припаркован Mercedes GL. Мужчина полил автомобиль какой-то жидкостью в районе капота, и поджег. Авто разгорелось всего за секунду после большой вспышки. После этого поджигатель, снова прихрамывая, ушел по улице Липовой. Возможно, он имитировал хромоту, зная, что попадет в поле зрения камер наблюдения", - добавил журналист.

Напомним, не так давно в Одессе ночью неизвестные подожгли автомобиль исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника. Инцидент произошел на закрытой стоянке.

Кроме того, ранее в Костополе Ровенской области сгорел автомобиль депутата областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

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