В Ужгороде устроили соревнования "скорых"

Врачи оказывают первую помощь в экстремальных условиях

В Ужгороде начались соревнования между экипажами скорой помощи. Врачи показали свои навыки оказания первой неотложной помощи в экстремальных условиях. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

В общем в соревнованиях участвовала 41 команда. В каждой – врач, фельдшер и водитель. Подготовленные для них испытания организаторы до последнего держали в секрете. Первыми ловкость пришлось демонстрировать водителям. Они должны были промчаться на большой скорости 200 метров, преодолевая препятствия, и не устроить аварию. Такие соревнования дают возможность водителям повысить свой класс вождения.

Напомним, ранее соревнования бригад скорой медицинской помощи прошли в Харьковской области. Студенты вузов и уже опытные врачи прибыли из разных регионов Украины.

Кроме того, "Сегодня" выяснили, как работает скорая помощь и что изменилось в свете медреформы.

Также мы писали о том, как в Мелитополе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи: на проспекте 50-летия Победы водитель Geely выезжая с парковки ТЦ, врезалась в машину скорой помощи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ужгороде устроили соревнования "скорых"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"