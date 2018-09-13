В Ужгороде водитель Land Rover ударил женщину-копа

Сегодня, 14:09

Владелец автомобиля нарушил правила дорожного движения и пытался сбежать

Фото: патрульная полиция
Фото: патрульная полиция

В Ужгороде во время исполнения служебных обязанностей пострадала офицер полиции. Как оказалось, на улице В. Комендаря патрульные заметили авто Land Rover, водитель которого нарушил ПДД, и приняли решение его остановить. Однако требования полицейских мужчина не выполнил и продолжил движение. Путем преследования его остановили на улице Капушанской.

"Сразу, в процессе общения водитель начал нецензурно выражаться в сторону патрульных и сопротивляться. На требования прекратить ругань он не реагировал, затем нанес патрульной удар в область локтевого сустава", – сообщают в полиции.

В соответствии со статьей 45 Закона Украины "О Национальной полиции" инспекторы применили к мужчине спецсредства.

На место происшествия патрульные вызвали следователей, поскольку в действиях гражданина усматриваются признаки уголовного преступления.

Кроме того, на него составили ряд административных материалов: за   невыполнение требования об остановке, злостное неповиновение законному распоряжению полицейского,  мелкое хулиганство и не использование  указателя поворота.

Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии,  ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.

Ранее во Львове женщина, управлявшая автомобилем Toyota RAV4 при попытке остановить автомобиль за нарушение правил дорожного движения сотрудниками полиции оказала сопротивление и избила девушку-полицейского.
водитель, хулиганство, патрульные, спецсредства

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"Сегодня"

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