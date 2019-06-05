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В Ужгороде зацвела одна из самых длинных в Европе липовых аллей

5 июня, 15:34

Здесь растут 200 деревьев пяти видов


В Ужгороде зацвела одна из самых длинных липовых аллей в Европе. Засадили набережную вдоль реки Уж чешские ботаники еще в 1928 году. Сейчас она протянулась на километр и здесь растут 200 деревьев пяти видов.

Все деревья в аллеи цветут в разный период. Так, в целом липовая аллея цветет больше месяца, наполняя сладким ароматом набережную.

Ранее мы писали от том, что в Криворожском ботаническом саду зацвела аллея сакур. В городе аллея сакур появилась в 2015 году благодаря воплощению социальной программы группы Метинвест Кривой Рог. Саженцы были привезены из Хмельницкой области. 

Также мы сообщали о том, что в Кропивницком расцвели три миллиона тюльпанов. Красочные клумбы раскинулись на 12 гектарах городского парка. Цветы на аллеях в Кропивницком высаживают каждый сезон уже десять лет подряд.             

А на Певческом поле в Киеве прошла выставка тюльпанов, которая называлась "Вокруг света". Из цветов там создали "создали" Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.

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Тег цветение, Ужгород, аллея, липы, Закарпатская область

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