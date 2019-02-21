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В Ужгороде задержали сотрудника МВД: брал взятки со скидкой

Сегодня, 16:02

Заведующий сектором Закарпатского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра требовал 300 долларов

Фото: Facebook
В Ужгороде задержали сотрудника МВД: брал взятки со скидкой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eae/c11/5c6eaec11c528.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eae/c11/5c6eaec11c528.jpg Запад Заведующий сектором Закарпатского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра требовал 300 долларов

В Закарпатской области задержали  при получении 250 долларов взятки  заведующего сектором научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины .

Сотрудник МВД  требовал от закарпатца  деньги за выдачу положительного заключения экспертного исследования транспортного средства о соответствии стандартам экологических норм. Об этом сообщают в полиции.

Задержали взяточника в его служебном кабинете, сразу после получения им 300 долларов, 50 из которых он вернул в качестве скидки.

При проведении обыска была изъято еще и определенную сумма денег в гривне, происхождение которых сейчас устанавливается, а также вывод экспертного исследования на транспортное средство, за который фигурант, собственно и получил взятку.

Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий, после чего задержанному будет сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, ранее во Львове сотрудники СБУ задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тысячи доллароввзятки.

Еще мы писали, что офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.

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Тег взятка, МВД, Закарпатье, доллары

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