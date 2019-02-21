В Ужгороде задержали сотрудника МВД: брал взятки со скидкой
Заведующий сектором Закарпатского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра требовал 300 долларов
В Закарпатской области задержали при получении 250 долларов взятки заведующего сектором научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины .
Сотрудник МВД требовал от закарпатца деньги за выдачу положительного заключения экспертного исследования транспортного средства о соответствии стандартам экологических норм. Об этом сообщают в полиции.
Задержали взяточника в его служебном кабинете, сразу после получения им 300 долларов, 50 из которых он вернул в качестве скидки.
При проведении обыска была изъято еще и определенную сумма денег в гривне, происхождение которых сейчас устанавливается, а также вывод экспертного исследования на транспортное средство, за который фигурант, собственно и получил взятку.
Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий, после чего задержанному будет сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Напомним, ранее во Львове сотрудники СБУ задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тысячи доллароввзятки.
Еще мы писали, что офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.
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