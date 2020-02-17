В Ужгороде женщину покусали стафф-терьеры: хозяин сбежал

/ Фото: скриншот

На Киевской набережной в Ужгороде две бойцовых собаки набросились на женщину, которая выгуливала своего песика.

Как сообщили в Facebook-сообществе "Ужгород", инцидент произошел вечером 16 февраля. Пострадавшая получила серьезные раны ноги и ей пришлось обратиться к врачам, ее собачка находится в критическом состоянии.

"На женщину, которая выгуливала свою собачку на поводке, напали два стаффордширских терьера. Сначала они атаковали собаку. Женщина, пытаясь ее защитить, получила несколько укусов. Владельцы собак отреагировали на инцидент бегством", – говорится в сообщении.

В сообществе отметили, что женщине зашили раны на ноге, а ее песик – в критическом состоянии. Горожан, которые стали свидетелем инцидента и видели хозяев бойцовых собак, призвали сообщить о них по телефону 050-664-5880.

Стоит отметить, что, по словам специалистов, американский стафордшир-терьер – энергичный и очень сильный зверь, который нуждается в движении, и хозяин должен подчинить его себе с самого детства животного.

Амстаф склонен к дракам, потому его необходимо приучать к дружескому обращению с другими собаками. Владелец амстафа, убеждены кинологи, обязан владеть некоторыми профессиональными знаниями, чтобы контролировать пса и не допускать агрессии с его стороны.

Напомним, ранее в супермаркете в Киеве пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризирует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram