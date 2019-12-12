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В Великом Березном депутат поселкового совета держал в заложниках мигрантов

12 декабря, 22:27

Полиция обнаружила в подвале семью с двумя малолетними детьми

Держали в заложниках. На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группу, которая переправляла мигрантов за границу, в частности в Словакию и Венгрию. Тех, кто не смог оплатить путешествие удерживали в неволе. Организатором группировки оказался депутат поселкового совета, которому помогали трое местных. Во время спецоперации правоохранители освободили семью. Четырех человек держали в подвале. Одному удалось сбежать и обратиться в полицию.

Наталья Калиновская, начальник сектора Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины:

"Семью, которую фигуранты собирались незаконно отправить в страны Европейского союза, силой поместили в подвальное помещение, отобрав деньги, документы и одежду. Среди находящихся было двое их малолетних детей".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что вХерсонской области чиновник Миграционной службы брал взятки у нелегалов. Стоимость "услуг" взяточника зависела от платежеспособности мигрантов, но в среднем составляла около 1000 долларов с человека.

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заложники депутат мигранты Закарпатская область

Источник: Сегодня

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