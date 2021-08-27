В Виннице придумали "плюшки" вакцинированным жителям – можно выиграть автомобиль

На конкурс "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" выделили из бюджета 3 миллиона гривен

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно лишь зарегистрироваться на сайте / Фото: коллаж "Сегодня"

В Виннице за вакцинацию можно получить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинуйся. Сохрани жизнь" – жители, которые дважды прививались против коронавируса смогут побороться за главный приз

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Об этом сообщает "Сегодня".

"Только вакцинация может остановить любой вирус и любую инфекцию. Наша задача – не допустить того, чтобы мы были в красной зоне. Чтобы у нас работали магазины, чтобы у нас работал транспорт должным образом, чтобы наши ребята ходили в наши школы , а не в онлайн режиме учились", – сказал Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

На конкурс "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" выделили из бюджета 3 миллиона гривен. Он стартует 1 сентября, а закончится 31 декабря. Таким образом власти решили стимулировать людей делать прививки от коронавируса. Для того, чтобы принять участие, нужно лишь зарегистрироваться на сайте.

Отметим, что по правилам конкурса, запрещено принимать в нем участие депутатам городского совета и исполкома.

Какие "плюшки" для вакцинированных уже есть в Украине?

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В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививки от коронавируса:

вакцинированы в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер"; в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

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