В Винницкой области на закованной в лед реке замерзает стая лебедей

На покрытой льдом реке Южный Буг в Винницкой области замерзает большая птичья стая – 22 лебедя и десяток уток теснятся в небольшой полынье, а помочь им никто не торопится.

Полынья находится прямо посреди реки, а птицы вынуждены ютиться на небольшой площади в -15-градусный мороз.

По словам местных жителей, белые красавцы остались на зимовку из-за позднего выводка, который не смог полететь на юг.

От места их зимовки до ближайшего населенного пункта – не менее 10 километров, а потому подкармливают их нечасто.

"Там насыпана пшеница, зерно, прямо на льду. Тут есть егеря, они каждый день ходят, смотрят", – рассказал житель соседнего города Хмельник Василий Долюк.

Журналисты попытались вызвать спасателей, но те категорически отказались помочь лебедям, которые, как оказалось, живут в заповедной зоне.

"Они там живут! Мы выезжали и выезжал директор заказника этого. Они подкармливают, они знают, они контролируют ситуацию", – заверил диспетчер ГСЧС.

При этом оказалось, что судьбой птичьей стаи не интересуется ни одно из государственных учреждений: ни экологи, ни охотники, ни станции юных натуралистов не смогли ответить, выживут ли лебеди, если замерзнет полынья.

Между тем, синоптики на ближайшие дни обещают лютые морозы – температура опустится до -20 градусов.

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