В Винницкой области на закованной в лед реке замерзает стая лебедей
Крупная птичья стая не смогла улететь на юг из-за позднего выводка
На покрытой льдом реке Южный Буг в Винницкой области замерзает большая птичья стая – 22 лебедя и десяток уток теснятся в небольшой полынье, а помочь им никто не торопится.
Полынья находится прямо посреди реки, а птицы вынуждены ютиться на небольшой площади в -15-градусный мороз.
По словам местных жителей, белые красавцы остались на зимовку из-за позднего выводка, который не смог полететь на юг.
От места их зимовки до ближайшего населенного пункта – не менее 10 километров, а потому подкармливают их нечасто.
"Там насыпана пшеница, зерно, прямо на льду. Тут есть егеря, они каждый день ходят, смотрят", – рассказал житель соседнего города Хмельник Василий Долюк.
Журналисты попытались вызвать спасателей, но те категорически отказались помочь лебедям, которые, как оказалось, живут в заповедной зоне.
"Они там живут! Мы выезжали и выезжал директор заказника этого. Они подкармливают, они знают, они контролируют ситуацию", – заверил диспетчер ГСЧС.
При этом оказалось, что судьбой птичьей стаи не интересуется ни одно из государственных учреждений: ни экологи, ни охотники, ни станции юных натуралистов не смогли ответить, выживут ли лебеди, если замерзнет полынья.
Между тем, синоптики на ближайшие дни обещают лютые морозы – температура опустится до -20 градусов.
Ранее мы писали о том, как в городе Нетишин Хмельницкой области, где расположена атомная электростанция, устроили туристический аттракцион – на водоеме у АЭС поселились сотни диких лебедей, которые с удовольствием принимают пищу из рук людей.
Также мы писали о том, как принимают спасенных лебедей в Межигорье.
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