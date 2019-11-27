В воинской части во Львовской области не досчитались бронетехники почти на 9 миллионов

В указанной воинской части было проведено внеплановую инвентаризацию материальных ценностей

В одной из воинских частей Львовской области обнаружили нехватку бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Военной прокуратурой Западного региона Украины проведено изучение состояния сохранности военного имущества одной из воинских частей Львовской области", – говорится в сообщении.

Как сообщается, в указанной воинской части было проведено внеплановую инвентаризацию материальных ценностей и, как следствие, выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн.

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"Зафиксированы правонарушения свидетельствуют о халатном отношении военных должностных лиц воинской части до службы в условиях особого периода, что проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранности бронетанкового имущества (запасов), которые привели к их нехватке", - отметили в прокуратуре.

Открыто уголовное дело по статье "небрежное отношение к военной службе" (ч.3 ст. 425 УКУ).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование – Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Львове.

Ранее во Львовской области разоблачили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму 4,5 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины открыла уголовное производство о хищении начальником склада имущества связи более чем на 2 млн грн, находящегося на хранении в воинской части 3077 Национальной гвардии.

Напомним, недавно под Киевом начальник склада воинской части попался на краже 100 тонн топлива. Военнослужащий в Белой Церкви систематически похищал горючее.

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