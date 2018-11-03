В Волынской области из-за нехватки мест в колонии на свободу отпустили осужденного преступника

Сегодня, 07:56

Приговор мужчине объявили еще в июле, однако в колонию он так и не попал, недавно преступника увидели посреди улицы


В Волынской области из-за нехватки мест в колонии на свободу отпустили осужденного преступника. Срок он получил за неосторожного хранения оружия, из которого застрелили 16-летнего парня. Однако в колонию виновный в смерти юноши так и не попал. Мог и дальше радоваться свободе, если бы его случайно не увидела мать убитого. В полиции женщине объяснили: в колонии не хватило места.

9 месяцев назад ее 16-летний Иван получил смертельный выстрел из ружья в лицо. Произошло это в гостях у товарища по соседству. Что произошло между друзьями – неизвестно. Парень до сих пор под следствием. А вот его отца наказали за небрежное хранение оружия.

Приговор мужчине объявили еще в июле. Однако в колонию он так и не попал. Недавно преступника увидели посреди улицы.

Мама погибшего подростка забила тревогу. Начала звонить в суд и силовикам. Ответ последних ошарашил – преступник гуляет на свободе, потому что колония в волынском райцентре Маневичи, куда должны были отправить осужденного, переполнена!

В скандал вмешалась прокуратура Волыни. Осужденного задержали и уже отправили в колонию.

Доставлять в тюрьму осужденных – задача полиции, а версия, что там нет мест, выдумка – заявляют в пенитенциарной службе. Говорят, сейчас колонии и тюрьмы заполнены на 80%.

Из-за этого резонансного дела в полиции Волыни назначили служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Запорожской колонии заключенный насмерть забил сокамерника.

Также мы писали о том, что у полтавских тюремщиков нашли необычные "спецсредства": зацепы, ухваты, ломы и кувалды.
видео, колония, волынская область

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"Сегодня"

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