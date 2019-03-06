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В Волынской области мужчина спас из пылающего дома соседку-пенсионерку

Сегодня, 13:20

Мужчина не стал ждать спасателей, и сам бросился в задымленный дом

В Волынской области мужчина спас из пылающего дома соседку-пенсионерку Запад Мужчина не стал ждать спасателей, и сам бросился в задымленный дом

В селе Верба Волынской области пенсионерка Мария Гочачко празднует второй день рождения: женщина едва не погибла в пожаре. Спаслась она благодаря сообразительному соседу. Мужчина не только быстро вывел ее из задымленного помещения, но и позаботился, чтобы огонь не распространился.

Когда в доме вспыхнуло пламя, Мария спала и ничего не услышала. Очнулась женщина, когда кто-то начал поднимать ее с кровати – это был ее сосед. Когда Ярослав увидел пламя в соседнем доме, спасателей ждать не стал, и сам бросился в задымленный дом. До приезда "скорой", напуганную пенсионерку в чувство приводили односельчане.

"Я забежал к ней в комнату. Она лежала на кровати. Я поднял ее и повел за собой", – рассказал "Сегодня" Ярослав Карачун.

Как выяснилось, Ярослав – пожарный. До приезда коллег мужчина не только спас женщину, а и не давал пламени распространиться домом.

В результате пожара в доме Марии дотла выгорела крыша. Пока что мать к себе забрал сын. Как восстановить кровлю не знают – потому что не имеют на это денег.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, пенсионерка, спасение, сосед, спасатель, волынская область

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