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В Волынской области на плывущей льдине нашли тело ребенка

Сегодня, 16:09

По словам медиков, ребенок находился на льду довольно длительное время

В Волынской области на плывущей льдине нашли тело ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/452/6c6/5c54526c694e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/452/6c6/5c54526c694e1.jpg Запад По словам медиков, ребенок находился на льду довольно длительное время

В Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь, нашли тело ребенка.

"1 февраля в 13:24 спасателям поступило сообщение о том, что в г.Рожище в реке на льдине люди обнаружили тело ребенка. Спасатели спустили на воду реки лодку и в 14:00 примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка", – сообщают в ГСЧС.

По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище, Роман Т. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

"Призываем взрослых не отпускать детей на лед, не позволять им играть у водоемов без присмотра", – добавляют спасатели.

Ранее  в Луцке пропал 12-летний мальчик. Как сообщили товарищи пропавшего, во время прогулки они решили проверить лед на прочность, вышли на замерзшую часть реки, но подросток неожиданно провалился и исчез под водой.

Также во Львове водолазы обнаружили тело мальчика,провалившегося под лед на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.

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Тег ребенок, спасатели, утонул, река, Волынь, льдина

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