В Волынской области на плывущей льдине нашли тело ребенка
По словам медиков, ребенок находился на льду довольно длительное время
В Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь, нашли тело ребенка.
"1 февраля в 13:24 спасателям поступило сообщение о том, что в г.Рожище в реке на льдине люди обнаружили тело ребенка. Спасатели спустили на воду реки лодку и в 14:00 примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка", – сообщают в ГСЧС.
По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище, Роман Т. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
"Призываем взрослых не отпускать детей на лед, не позволять им играть у водоемов без присмотра", – добавляют спасатели.
Ранее в Луцке пропал 12-летний мальчик. Как сообщили товарищи пропавшего, во время прогулки они решили проверить лед на прочность, вышли на замерзшую часть реки, но подросток неожиданно провалился и исчез под водой.
Также во Львове водолазы обнаружили тело мальчика,провалившегося под лед на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.
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