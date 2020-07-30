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В Волынской области пронесся мощный ураган: ветер срывал крыши и валил деревья (фото, видео)

30 июля, 10:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В некоторый районах области выпал крупный град

Непогода, которая накрыла запад Украины 29 июля, больше всего разбушевалась в Волынской области. Тут ураганный ветер натворил немало беды.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, больше всего из-за стихии пострадал Гороховский район. Ветер был настолько сильным, что сорвал крыши с трех жилых домов. Еще в около десятка зданий кров частично поврежден – это частные дома, дом культуры, поликлиника, хозяйственная постройка психиатрического диспансера, здание районного суда и здание ремонтной мастерской.

Кроме того, в этом районе ветер обрывал линии электропередач, а крупный град побил урожай местных жителей. Об этом рассказала заместитель председателя Гороховского РГА Вера Баландина, сообщает "Суспільне".

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Также после удара стихии спасателям пришлось убирать из дорог поваленные деревья. Больше всего работы было в Луцком и Гороховском районах.

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Нпомним, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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спасатели ураган Волынь непогода ГСЧС волынская область

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