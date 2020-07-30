В Волынской области пронесся мощный ураган: ветер срывал крыши и валил деревья (фото, видео)

Непогода, которая накрыла запад Украины 29 июля, больше всего разбушевалась в Волынской области. Тут ураганный ветер натворил немало беды.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, больше всего из-за стихии пострадал Гороховский район. Ветер был настолько сильным, что сорвал крыши с трех жилых домов. Еще в около десятка зданий кров частично поврежден – это частные дома, дом культуры, поликлиника, хозяйственная постройка психиатрического диспансера, здание районного суда и здание ремонтной мастерской.
Кроме того, в этом районе ветер обрывал линии электропередач, а крупный град побил урожай местных жителей. Об этом рассказала заместитель председателя Гороховского РГА Вера Баландина, сообщает "Суспільне".
Также после удара стихии спасателям пришлось убирать из дорог поваленные деревья. Больше всего работы было в Луцком и Гороховском районах.
Нпомним, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.
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