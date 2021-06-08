В лосинах и балетках. На Волыни священник гулял по трассе в женской одежде (видео)

Мужчина показался подозрительным, поэтому правоохранители доставили его в отделение полиции для установления личности

На трассе вблизи города Рожище Волынской области правоохранители задержали священника одного из храмов УПЦ Копачевской общины, который стоял на трассе в женской одежде.

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Об этом сообщает Zaxid.net.

Что произошло

Правоохранители решили проверить автомобиль, который стоял вдоль дороги. Неподалеку от авто полицейские увидели мужчину в женской кофте, лосинах, балетках и одноразовых перчатках.

На видео слышно, как полицейские спрашивают мужчину о том, кто он такой и что тут делает. Точного и четкого ответа он дать не смог, а лишь заявил, что это конфиденциальная информация.

Что говорят в полиции

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В полиции Волыни подтвердили, что такой инцидент был. Там отметили, что мужчину задержали, потому что он показался подозрительным. Впрочем, его отпустили, потому что все же состава преступления не было.

Несмотря на то, что на видео мужчина называет себя "баптистом", в полиции рассказали, что он – местный священник Украинской православной церкви.

Кроме того, пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ Виктор Анипко заявил, что у задержанного мужчины есть проблемы с психикой и поэтому его уже давно отстранили от службы в церкви.

Ранее мы сообщали, что пьяный священник устроил дебош в центре Киева.

Также напомним, на Закарпатье священник попался на контрабанде сигарет.