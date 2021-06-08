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В лосинах и балетках. На Волыни священник гулял по трассе в женской одежде (видео)

8 июня 2021 14:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина показался подозрительным, поэтому правоохранители доставили его в отделение полиции для установления личности

На трассе вблизи города Рожище Волынской области правоохранители задержали священника одного из храмов УПЦ Копачевской общины, который стоял на трассе в женской одежде.

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Об этом сообщает Zaxid.net.

Что произошло

Правоохранители решили проверить автомобиль, который стоял вдоль дороги. Неподалеку от авто полицейские увидели мужчину в женской кофте, лосинах, балетках и одноразовых перчатках.

На видео слышно, как полицейские спрашивают мужчину о том, кто он такой и что тут делает. Точного и четкого ответа он дать не смог, а лишь заявил, что это конфиденциальная информация.

Что говорят в полиции

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В полиции Волыни подтвердили, что такой инцидент был. Там отметили, что мужчину задержали, потому что он показался подозрительным. Впрочем, его отпустили, потому что все же состава преступления не было.

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Несмотря на то, что на видео мужчина называет себя "баптистом", в полиции рассказали, что он – местный священник Украинской православной церкви.

Кроме того, пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ Виктор Анипко заявил, что у задержанного мужчины есть проблемы с психикой и поэтому его уже давно отстранили от службы в церкви.

Ранее мы сообщали, что пьяный священник устроил дебош в центре Киева.

Также напомним, на Закарпатье священник попался на контрабанде сигарет.

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