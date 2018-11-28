В Волынской области течение реки размывает берега: под угрозой 5 тысяч гектаров земли

В Волынской области стремительное течение Западного Буга подмывает берега. Из-за водной стихии вскоре могут исчезнуть пять тысяч гектаров земли. Сейчас извилистые берега укрепляют бетоном: уже обработаны самые проблемные участки. Поможет ли это – выясняли журналисты "Сегодня".

Сейчас хрупкие берега реки сдерживают камни и прочная арматура: бригада из 10 строителей работает над мощением уже второй месяц. За это время они успели укрепить два километра Западного Буга.

Стоимость укрепления одного километра – 20 миллионов гривен, а проблемных участков – 33. Но если бы финансы выделяли вовремя, то проблемы можно было бы избежать, говорят местные. Теперь на укрепления берега необходимы 270 миллионов. Будет транш на укрепление реки от государства в 2019 году – пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, сто одну из самых грязных рек Украины – легендарную Лыбедь в Киеве – очистят за 25 млн гривен. Деньги на очистку уже выделили из бюджета столицы.

Кроме того, депутаты Киеврады собрались выдать паспорта рекам и озерам столицы. Запланирована инвентаризация всех водных объектов.