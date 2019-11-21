В Волынской области трое мужчин изнасиловали девушку

Подозреваемых уже задержали, им грозит до 12 лет тюрьмы

В Волынской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

22-летнюю девушку изнасиловали 20 ноября. В тот же день полицейские задержали подозреваемых – трех жителей Волыни. 18, 20 и 30-летних жителей области уже поместили в изолятор временного содержания. Теперь им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что один из задержанных ранее был судим за угон авто.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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