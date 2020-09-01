В вузе Львова нашли нарколабораторию: что там производили

Подозреваемых по данному делу уже задержали

В одном из вузов Львова правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению метадона.

Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила на своей странице в Facebook, что в преступную группу входили заведующий лабораторией, совладелец кальян-бара и два его работника.

Химик изготовлял наркотики, владелец бара стал организатором нелегального бизнеса, а его подчиненные фасовали наркотики и занимались его распространением при помощи специально созданного интернет-магазина.

Фигуранты отправляли метадон по почте, получив перед этим предоплату на банковские счета.

"Задокументировано изготовление для сбыта почти 3 кг метадона, стоимостью более 1,8 млн гривен. Сегодня их задержали во время реализации еще более 1 кг наркотического вещества стоимостью около 700 тысяч гривен", – добавила прокурор Львовской области.

Отмечается, что доза одного грамма метадона на "черном рынке" составляет от 600 грн. Сейчас участникам группировки готовятся вручить подозрения.

Видео: Facebook/Iryna Didenko

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области полицейские задержали мужчину, который организовал мини-нарколабораторию в собственном доме.

Также напомним, в Киеве боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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