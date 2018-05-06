На Закарпатье пытаются спасти уникальный средневековый Невицкий замок

Уникальный средневековый Невицкий замок на Закарпатье в аварийном состоянии. Крыша последней уцелевшей башни вот-вот упадет. Летом, обещают чиновники, начнется реконструкция. Где искали деньги и как будут спасать крепость, которая имеет все шансы стать наследием ЮНЕСКО, узнавала Ани Никогосян.

Первые упоминания о Невицком замке датируются 14 столетием. Хозяином крепости был известный княжеский итальянский род – Другеты. В эпоху его расцвета тут жило 300 человек. За право владеть замком постоянно шли бои. Последнего штурма в 17 столетии стены крепости не выдержали.

Замок с тех пор пытались реставрировать лишь раз. В 20-х годах прошлого столетия специалисты из Чехословакии стилизовано восстановили две башни. Одна из них, кстати, уже упала. А при Советском Союзе, в семидесятых годах, стены законсервировали.

Исследователь Александр Дзембас более 20 лет организовывал на территории НевИцкого замка археологические волонтёрские лагеря. И вместе с участниками экспедиций открывал тайны средневековой крепости.

"Нас шокировал тот факт, что мы нашли витражные окна в здании начала 14 века. Были зафиксированы отопительные системы. Уже существовали с первой половины 15 века. Есть закрытые комплексы, где мы нашли обломки кафельных печей. А изюминка этого замка, вот мы знаем теперь, это водопровод, который был построен в середине 15 века", – говорит археолог Александр Дзембас.

Невицкий замок – клондайк для археологов – уверяет Дзембас. Но сейчас его больше беспокоит аварийное состояние крепости.

"В критическом состоянии находится крыша, который вот-вот упадет на кого-то и может при падении разрушить часть замковых стен", – говорит археолог Александр Дзембас.

Об этой опасности предупреждает и табличка у входа. Замок – неподалеку от Ужгорода, тут всегда много туристов.

Летом реставрационные работы все же начнутся, обещают чиновники. Министерство регионального развития выделило почти 11 млн гривен на то, чтобы сохранить памятник национального значения. Еще 500 тысяч даст область.

"Во второй половине этого года начнутся работы по ликвидации аварийного состояния башни замка и в дальнейшем по проведению консервационных работ стен замка. Речь идет о 2 годах, потому что это огромные работы", – рассказывает главный специалист департамента культуры Закарпатской облгосадминистрации Томаш Сопко.

Обещают обустроить тут и смотровую площадку. И наконец-то создать историко-культурный заповедник. Иначе коммерциализация исторических объектов приведёт к полной потере аутентичности.

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