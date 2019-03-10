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В Закарпатской области 15 марта объявили выходным днем

Сегодня, 00:44

Москаль объявил 15 марта выходным днем на Закарпатье

Фото: moskal.in.ua
Фото: moskal.in.ua.
В Закарпатской области 15 марта объявили выходным днем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/444/7f4/5c84447f4d689.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/444/7f4/5c84447f4d689.jpg Запад Москаль объявил 15 марта выходным днем на Закарпатье

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому пятница, 15 марта, будет выходным днем в области. Сообщение об этом было опубликовано 9 марта на официальном сайте Москаля.

Согласно распоряжению главы ОГА, главам райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

"15 марта 1939 года Сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – Ще не вмерла Украина", − отметил Москаль.

По его словам, эта дата – одна из самых важных в истории Закарпатья, а поэтому заслуживает быть выходным.

Москаль также указал, что в этом году юбилейную годовщину будут отмечать на государственном уровне, а в праздничных мероприятиях на Закарпатье примет участие руководство государства.

Ранее стало известно, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в марте 2019.

Также сайт "Сегодня" писал о Пасхе-2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Тег праздник, Москаль, выходные, Закарпатская область

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