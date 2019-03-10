В Закарпатской области 15 марта объявили выходным днем
Москаль объявил 15 марта выходным днем на Закарпатье
Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому пятница, 15 марта, будет выходным днем в области. Сообщение об этом было опубликовано 9 марта на официальном сайте Москаля.
Согласно распоряжению главы ОГА, главам райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.
"15 марта 1939 года Сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – Ще не вмерла Украина", − отметил Москаль.
По его словам, эта дата – одна из самых важных в истории Закарпатья, а поэтому заслуживает быть выходным.
Москаль также указал, что в этом году юбилейную годовщину будут отмечать на государственном уровне, а в праздничных мероприятиях на Закарпатье примет участие руководство государства.
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