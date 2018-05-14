В Закарпатской области столкнулись Mercedes и два мотоцикла: трое пострадавших

На Закарпатье в результате ДТП госпитализированы три человека

В результате столкновения автомобиля Mercedes и двух мотоциклов в Закарпатской области были госпитализированы трое человек. Об этом сообщает местное издание uzhgorod.net.ua.

Отмечается, что ДТП произошло на трассе Киев – Чоп в районе с. Чинадиево в 14:55.

Троих пострадавших госпитализировали в Мукачевскую ЦРБ.

Двое из них доставлены в больницу с тяжелыми травмами: у 48-летней женщины – полная травматическая ампутация левого бедра и разорванные легкие, у 50-летнего мужчины – травматическая ампутация левого бедра и левого плеча.

"Он в очень тяжелом состоянии, у него уже была остановка сердца, сейчас его жизнедеятельность поддерживает аппарат искусственного дыхания. Еще у одного из пострадавших сломаны две кости левой голени", – отмечают в издании.

Все пострадавшие из села Косонь Береговского района Закарпатской области.

Остальные детали аварии выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.