В затопленной больнице на Прикарпатье остаются 50 пациентов, в том числе с коронавирусом

Врачи выписали всех, кого могли, но в ней осталось несколько десятков больных

В Ивано-Франковской области, которую затопило после сильных дождей, в подтопленной Галицкой центральной районной больнице остаются около 50 пациентов, из них 14 инфицированы коронавирусом.

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Об этом на брифинге заявил начальник областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Владимир Чернецкий, сообщает "Укринформ".

"В Галиче начинают работы по откачке воды. Что касается больницы, там удалось провести эвакуацию больных. Пациентов, которых могли выписать, отпустили домой. Остальные были готовы к эвакуации, но вода не поднялась", - рассказал он.

Также Чернецкий добавил, что больницу не оставили без электричества и в ней "остаются около 50 больных, из которых 14 – больные COVID-19".

По его данным, паводок в Галиче постепенно спадает и во второй половине дня 25 июня спасатели начнут откачивать воду.

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"В Галицком и Тисменницком районах также подтоплена нефтебаза и несколько солнечных электростанций. Впрочем, больше всего пострадали жилые дома и сельхозугодья", - отметил Чернецкий.

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Отметим, что на данный момент в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 33 населенных пункта. Были эвакуированы 143 человека.

Тем временем, эпицентр паводка переместился в село Петрилов, Тлумацкого района, где разлился Днестр.

Напомним, ранее глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупреждал жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Также мы писали, что в Черновцах из-за повышения уровня воды в реке Прут затопило рынки. В частности, пострадали торговые ряды Калиновского рынка и рынка "Добробут".

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