В жутком лобовом ДТП на Прикарпатье погибли двое детей

Еще одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии







В Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей, сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельное ДТП произошло около 21:15 10 июля на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга", в селе Княжолука. Там столкнулись автомобили Ford Focus и Kia Sportage.

В результате аварии погибли двое детей 2014 и 2016 рождения – они скончались в реанимации. Дети были пассажирами Ford Focus. Еще одна пассажирка этого автомобиля, 1986 года рождения попала в реанимацию, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Также пострадал водитель автомобиля Kia Sportage 1984 года. Мужчину тоже госпитализировали в больницу, но позже его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Подробности ДТП устанавливает следствие. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса", - отметили в полиции.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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