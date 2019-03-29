"Вагон" сигарет под туалетной бумагой: в Румынии задержали украинца с двойным гражданством

Как оказалось, украинские пограничники "проспали" контрабанду в размере около 60 тысяч пачек сигарет

Фото: mukachevo.net

"Вагон" сигарет под туалетной бумагой: в Румынии задержали украинца с двойным гражданством //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dff/504/5c9dff5047eec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dff/504/5c9dff5047eec.jpg 2019-03-29T13:24:00+02:00 Запад Как оказалось, украинские пограничники «проспали» контрабанду в размере около 60 тысяч пачек сигарет













Сотрудники территориальной инспекции пограничной полиции "Мармарош-Сигет", что на территории Румынии, в течении одного дня изъяли около 60 тысяч пачек контрабандных сигарет, которые перевозили из Украины, а также конфисковали 2 автомобиля.

Так, возле города Сату-Маре был остановлен автомобиль Peugeot Boxer с венгерскими номерами под управлением 23-летнего водителя, который при себе имел паспорта: Украины и Венгрии. При проверке в его машине нашли несколько громоздких пакетов в грузовом отсеке, скрытых среди рулонов из туалетной бумаги. В пакетах оказались сигареты различных марок украинского происхождения – всего более 35 тыс. пачек.

Микроавтобус и сигареты конфискованы, водитель был задержан на 24 часа, согласно решению районного прокурора.

В тот же ден,ь в 3.20 утра пограничники из сектора пограничной полиции "Сигету Мармацией" заметили возле границы с Украиной несколько человек, которые переносили груз. Увидев их, контрабандисты бросили пакеты, прыгнули в Тису и поплыли на другую сторону. Пограничные органы Украины были проинформированы о случившемся. Конфисковано 22,5 тыс. пачек украинских сигарет.

Еще один автомобиль Audi A6 с контрабандой был задержан в округе Марамуреш. Им управлял 39-летний румынский гражданин, сигареты в количестве 700 пачек были скрыты за передними сиденьями.

Напомним, недавно в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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