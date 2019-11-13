Вандалы в Польше осквернили могилы украинских воинов

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В Польше вандалы осквернили могилы украинских сечевых стрельцов, которые во время советско-польской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против большевиков.

Как стало известно, акт вандализма произошел в селе Пикуличи под Перемышлем, где покоятся погибшие сечевые стрельцы – узники лагеря для военнопленных Украинской галицкой армии и армии Украинской Народной Республики, сообщает Onet.

При этом в кругах польских националистов негативные эмоции вызывают могилы 47 воинов Украинской повстанческой армии, погибших в 1946-1947 годах. Именно братская могила воинов УПА была разорена на этом кладбище ранее – неизвестные закрасили табличку белой и красной краской.

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Злоумышленники также закрасили надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные гербы Украины на крестах. Помимо могилы воинов УПА, подобным образом осквернили еще как минимум одну могилу.

Напомним ранее неизвестные устроили погромв Центре визуальной культуры в Киеве. Нападавшие избили охранника, а после разбили стены галереи и забрали часть работ.

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